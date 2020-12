Servidor é morto com facada no pescoço após chutar cachorro

Juscelino Nunes da Silva, de 48 anos, funcionário do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) foi assassinado com uma facada no pescoço na noite desse sábado (5), na zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações da polícia, ele estava andando de bicicleta quando teria sido atacado e mordido pelo cachorro de um vizinho.

Ferido, ele parou a bicicleta e chutou o cachorro. O dono do animal viu a cena, pegou uma faca e foi na direção de Nunes. Os dois iniciaram uma discussão, e em determinado momento, o vizinho partiu para cima da vítima e cravou a faca no pescoço dele.

Juscelino não resistiu ao ferimento e morreu no hospital. O autor do crime fugiu e é procurado pela polícia.