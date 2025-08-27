Senadora Damares Alves anuncia diagnóstico de câncer

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) anunciou, nesta quarta-feira (27), que foi diagnosticada com câncer. Ela não especificou o tipo da doença, mas, segundo apuração do portal Metrópoles, trata-se de um câncer de mama.

O comunicado foi feito durante reunião da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Em seu discurso, a parlamentar afirmou que tomou coragem para tornar a informação pública.

Parlamentar interrompeu sessão por causa do estado de saúde

"Há um mês eu fui diagnosticada com câncer. Eu estou no enfrentamento da doença. Estou tomando a coragem de fazer este anúncio público. Requer muita coragem", disse a senadora durante a sessão.

Após a fala, Damares pediu o encerramento da reunião, alegando estar em seu “limite físico” no momento.

Quem é Damares Alves e sua atuação no Pará

Damares Alves foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos entre 2019 e 2022, no governo de Jair Bolsonaro, antes de ser eleita senadora pelo Distrito Federal nas eleições de 2022.

Ela idealizou o programa Abrace o Marajó, criado como estratégia de enfrentamento às violações de direitos humanos na Ilha do Marajó (PA), como violência doméstica e exploração sexual infantojuvenil. O projeto também buscava impulsionar o desenvolvimento social e econômico da região amazônica.

Já em 2025, como presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Damares liderou a Missão Marajó, iniciativa de fiscalização e apoio direto à população da ilha, com foco na proteção de crianças e adolescentes, além de parcerias institucionais para ampliar ações de assistência.