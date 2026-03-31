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Senado aprova regras para guarda compartilhada de cães e gatos em divórcios

Projeto define divisão de convivência e despesas e segue para sanção presidencial; veja o que muda

Hannah Franco
fonte

Guarda de pets em separações terá regras definidas por lei (Freepik)

O Senado aprovou um projeto de lei que regulamenta a guarda de animais de estimação em caso de separação. A proposta permite a divisão da convivência entre os tutores e define regras para despesas, além de prever decisão judicial quando não houver acordo. A proposta segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O texto permite a guarda compartilhada de pets, como cães e gatos, reconhecendo o vínculo afetivo entre os tutores, mesmo sem alterar o status jurídico dos animais, que continuam sendo considerados propriedade.

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O que muda com a nova regra

Com a aprovação, casais que se separam poderão dividir a convivência com o animal de estimação, de forma semelhante ao que ocorre em casos de guarda compartilhada de filhos.

Quando não houver acordo entre as partes, caberá à Justiça definir como será feita a divisão do tempo com o pet e a responsabilidade sobre os custos.

Como será definida a guarda dos pets

Na ausência de consenso, o juiz deverá considerar alguns critérios para decidir sobre a guarda:

  • condições do ambiente oferecido ao animal;
  • rotina de cuidados diários;
  • capacidade financeira dos tutores;
  • tempo disponível para dedicação ao pet.

O projeto estabelece ainda que o animal deve ser considerado de propriedade comum, desde que tenha convivido com ambos durante o relacionamento.

A proposta também regulamenta como serão divididos os custos com o pet:

  • alimentação e higiene ficam a cargo de quem estiver com o animal;
  • despesas veterinárias, medicamentos e internações devem ser divididas igualmente.

Quando a guarda compartilhada não será permitida

O texto prevê situações em que a guarda compartilhada não poderá ser aplicada. Entre elas:

  • casos de violência doméstica ou familiar;
  • histórico de maus-tratos ao animal.

Nessas situações, a posse será transferida para a outra parte, sem direito a indenização.

A proposta também prevê que a guarda pode ser alterada caso haja descumprimento das regras ou surgimento de situações de risco ao animal. Mesmo em caso de perda da guarda, o tutor poderá continuar responsável por despesas pendentes até a definição final.

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