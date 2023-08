Semana com 4 dias de trabalho começa em setembro; confira as empresas participantes

A partir de setembro começa o projeto que incentiva uma semana com apenas quatro dias de trabalho no Brasil. A iniciativa é do movimento global sem fins lucrativos "4 Day Week" e promove um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. O projeto piloto foi anunciado durante uma coletiva de imprensa realizada em São Paulo, onde apresentaram uma lista com as primeiras empresas brasileiras a fazerem o teste.

A semana com quatro dias começou na Nova Zelândia, em 2019, e se espalhou pelo mundo durante a pandemia de Covid-19. A iniciativa do projeto visa melhorar o bem-estar dos funcionários e aumentar a produtividade e lucros das empresas participantes.

A ideia é simples: em vez de 40 horas semanais, os funcionários trabalharão apenas 32 horas, mantendo a remuneração integral. Isso oferece mais tempo livre para os trabalhadores e, segundo a 4 Day Week, se mostrou eficaz em elevar a capacidade de produção e até diminuiu demissões.

O projeto piloto contará com renomadas instituições de ensino para ajudar na reorganização das empresas, como a Fundação Getulio Vargas (FGV) do Brasil, as universidades de Cambridge e Oxford do Reino Unido e o Boston College dos Estados Unidos.

As empresas interessadas em participar do projeto têm até hoje para realizar a inscrição, através deste link.

Veja a lista das empresas participantes

• Ab Aeterno

• Alimentare

• Brasil dos Parafusos

• Clementino & Teixeira Advocacia

• Editora Mol

• GR Assessoria Contábil

• Haze Shift

• Innuvem

• Inspira

• Oxygen

• Piu Comunica

• Plongê

• Smart Duo

• Soma, do Grupo Dreamers

• Thaks for Sharing

• Vockan

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)