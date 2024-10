Seis cães morrem e quatro pessoas ficam feridas após ataque de abelhas em abrigo

Um ataque de um enxame abelhas no Abrigo dos Animais Refugiados, em Goiânia (GO), resultou na morte de seis cães e feriu quatro voluntários do local que, pelas redes sociais, relataram que os insetos estavam em uma área de mata colada ao muro do estabelecimento.

O episódio aconteceu na quarta-feira (16), e uma equipe do Centro de Zoonoses foi enviada para remover a colmeia. De acordo com uma das voluntárias, o ataque das abelhas foi extremamente violento.

Por meio das redes sociais, o abrigo informou que a reclamação sobre as abelhas havia sido informado aos bombeiros e ao Centro de Zoonoses, mas nada foi feito pelas autoridades responsáveis.

O ataque que vitimou os seis cachorros não foi o primeiro. No dia 25 de setembro, outro enxame já havia se formado, mas ninguém ficou ferido. Os bombeiros e a Zoonose foram chamados, porém, nenhum deles apareceu. De acordo os voluntários do abrigo, mais de 10 ligações foram feitas e ignoradas pelo Centro de Zoonoses.

Quase uma semana depois, em 3 de outubro, ocorreu um novo ataque. Os bombeiros informaram que não poderiam intervir, pois atuam apenas em situações de risco iminente, e que a responsabilidade cabia ao Centro de Zoonoses. No entanto, a equipe do Centro também não compareceu.

