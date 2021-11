Se preparando para a morte, homem cuida do próprio túmulo há sete anos

Alberto Jorge de Souza, de 54 anos, conhecido como Beto Fera, já vem se preparando antecipadamente para a sua própria morte e há sete anos construiu seu túmulo. Morador de Caicó, no Rio Grande do Norte, o homem afirma que ter a construção preparada é um desejo de infância e cuida da estrutura periodicamente. As informações são do BHAZ.

“Não chegou a hora ainda, mas a gente tem que se prevenir pro final da vida, não sabemos o dia de amanhã. A gente mora em uma casa e diz ‘é minha casa’, mas não é, você tá passando uns dias lá. Sua casa é essa, você tá aqui pra eternidade", diz ele.

A estrutura, sempre muito bem cuidada, traz uma foto do dono e chega a assustar pessoas que passam por ele e pelo local, que pensam logo se tratar de uma assombração. "A senhora ficou olhando pra foto e pra mim, e perguntou se era meu irmão. Eu disse que era eu, ela ficou parada e disse: ‘filha, vamos embora’. A filha ficou falando: ‘não, mãe, ele tá vivo’, mas elas foram embora com medo”, relata.

Para construir o túmulo, Beto foi juntando dinheiro aos poucos e recebeu o espaço da sua madrinha logo após o corpo do seu padrinho ser transferido para outro cemitério. Ele alerta que todos deveriam se preparar para a morte. "A pessoa se prepare para a morte, que não tenha medo, não vamos deixar pra última hora. Às vezes você trabalha, deixa uma reserva pra fazer algo como isso, e a pessoa não faz, gasta com outra coisa e você se torna um defunto desprezado".