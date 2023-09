Saúde do Distrito Federal registrou mais de 10 mil atestados em 4 meses

Nos primeiros quatro meses de 2023, mais de 10 mil servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) precisaram de atestados de afastamento do trabalho. Grande parte desses servidores são técnicos em enfermagem e o número elevado chama a atenção. Os dados constam em um boletim epidemiológico produzido pela pasta e obtido pelo Metrópoles.

De acordo com o documento, os técnicos em enfermagem correspondem a 38,35% dos servidores afastados do trabalho por questões de saúde nos primeiros 4 meses de 2023 — equivalente a 3.985 profissionais.

Em segundo lugar, os enfermeiros foram a categoria que mais precisou de atestados para cuidar da saúde. A categoria representa 16,82% de todas as licenças apresentadas no período analisado.

Ainda segundo o levantamento, o tratamento de transtornos mentais ou comportamentais foi um dos principais motivos para o afastamento dos mais de 10 mil servidores.

A presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SindSaúde-DF), Marli Rodrigues, afirma que o adoecimento mental na saúde pública tem vários “gatilhos”.

Para Marli, não há uma política de Estado efetiva para preservar a saúde dos servidores da SES. “Citando apenas um exemplo, é urgente que o governo implemente de fato esse tipo de assistência no plano de saúde dos servidores do GDF. Eles precisam ter o amparo adequado no âmbito do plano de saúde quando se trata de adoecimento mental.”