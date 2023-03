Sargento do Exército é preso após gravar partes íntimas de mulheres em supermercado

Um sargento do Exército foi preso após tentar gravar partes íntimas de mulheres em um supermercado com o uso de um aparelho celular. O caso ocorreu na Vila São José, em Brazlândia, no Distrito Federal, na noite do último sábado (25). Ele foi identificado como 3° sargento dos Dragões da Independência. Imagens de câmeras de segurança mostram o criminoso em ação.

Em um dos vídeos, o militar aparece se aproximando de uma mulher que vestia uma saia azul, que não percebe quando ele se abaixa e coloca o celular por baixo da vestimenta dela. Já no segundo flagrante, duas mulheres são seguidas pelo sargento - uma delas, de saia rosa, se abaixa para escolher um produto, e o movimento é seguido pelo homem na tentativa de gravá-la. A vítima percebe a ação e aciona a Polícia Militar.

Os agentes do 16° Batalhão de Brazlândia compareceram ao supermercado e, segundo eles, ao ser questionado, o homem confessou ter feito as gravações. Ele foi conduzido à 18ª DP.

Em nota ao UOL, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado por registro não autorizado da intimidade sexual. A identidade do militar não foi divulgada. O caso foi analisado pelo delegado de polícia, o qual entrevistou todos os envolvidos, tendo sido o aparelho celular do suspeito apreendido. Após assumir o compromisso de comparecer em juízo quando devidamente intimado, o suspeito foi liberado.