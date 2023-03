Saque-Aniversário: nascidos em abril poderão sacar o saldo a partir da próxima segunda (3)

O Saque-Aniversário para nascidos em abril será liberado na próxima segunda-feira, 3 de abril. A modalidade de saque anual libera uma parcela do saldo disponível na conta do FGTS no mês de aniversário do trabalhador, que fica disponível para saque por até três meses.

A modalidade gerou diversas críticas do atual ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que já revelou o desejo de pôr fim ao formato. A modalidade impossibilita o Saque-Rescisão do FGTS, mesmo em casos de demissão sem justa causa. É necessário esperar dois anos após a solicitação de mudança para deixar de receber o Saque-Aniversário e passar para a modalidade padrão.

Os trabalhadores que recebem o Saque-Aniversário terão até o dia 30 de junho para realizar o saque após o depósito. Caso contrário, o valor será devolvido para a conta do cidadão, sem prejuízos.

Quem tem direito a receber o Saque-Aniversário?

Para ter acesso a modalidade, é preciso ter a carteira assinada e possuir dinheiro em sua conta do FGTS. A mudança para o formato de saque anual só ocorre após a escolha do próprio trabalhador. É possível decidir pelo Saque-Aniversário no aplicativo do FGTS para celulares, pelo site do FGTS, Internet Banking da Caixa e presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Qual o valor do Saque-Aniversário?

O valor do Saque-Aniversário varia de acordo com a quantidade acumulada na conta do trabalhador do FGTS. O sistema segue uma tabela, que permite ao trabalhador a possibilidade de calcular o valor que será disponibilizado. Veja a tabela:

Saldo disponível na conta do FGTS (em R$) Alíquota Parcela adicional (em R$) Até 500,00 50,0% - De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00 De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00 De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00 De 10000,01 até 15.000,00 15,0% 1.150,00 De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00 Acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)