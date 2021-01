São Paulo lança “vacinômetro” e distribui mais 47 mil doses de CoronaVac

Nesta terça-feira (19), a Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo lançou o “Vacinômetro”. Desenvolvida em parceria com a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), a ferramenta digital está disponível na home do site oficial do Governo de São Paulo (saopaulo.sp.gov.br) e permite acompanhar, ao vivo, o número de vacinados no estado. Até às 21h de terça, horário da última atualização, cerca de 8.470 pessoas haviam sido imunizadas.

O “Vacinômetro” é alimentado diretamente com as informações do “Vacivida”, plataforma digital integrada para monitorar toda a campanha de vacinação contra a Covid-19. Para garantir ainda mais transparência ao processo de imunização, os posts dos perfis oficiais do Governo do Estado de São Paulo também irão repercutir, diariamente, o número de vacinados no estado com base nos dados atualizados do “Vacinômetro”.

Vacinas também no litoral e interior

Na manhã desta quarta-feira (20), mais 47 mil doses da CoronaVac chegam para outros 34 pontos de entrega. Os caminhões, escoltados pela Polícia Militar, saíram no período da noite para realizar a distribuição ainda de madrugada. Os novos pontos incluem 33 cidades das regiões da Baixada Santista, Sorocaba, Araçatuba, Vale do Paraíba e o Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Araçatuba, no interior paulista.

Ao longo desta terça (19), outras 305 mil doses já tinham sido enviadas para 28 locais das regiões da Grande São Paulo, Sorocaba e Vale do Paraíba. As remessas foram direcionadas diretamente a 26 Prefeituras de cidades com mais de 30 mil habitantes e a outros dois Grupos de Vigilância Epidemiológica (GVE) regionais que farão a subdivisão para cidades menores em suas áreas de atuação.

No decorrer desta semana, todos os 645 municípios do estado de São Paulo receberão seus quantitativos iniciais. Neste primeiro momento, profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência com mais de 18 anos vivendo em instituições de longa permanência, indígenas aldeados e quilombolas receberão as doses, com o apoio de equipes da atenção primária do SUS, segundo as estratégias adequadas ao cenário local. A inclusão de novos grupos populacionais será norteada pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde.