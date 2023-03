Samu é acionado para socorrer menino de 8 anos que fingiu estar inconsciente para faltar aula

Um menino de 8 anos deu um baita susto na mãe porque não queria ir à escola. O desespero começou quando a mulher tentou acordar a criança pela manhã, sem sucesso. Foi aí que ela acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Maringá, no Paraná, para pedir ajuda. No entanto, já com a presença dos socorristas, o garoto surpreendeu a todos e disse que apenas fingiu estar desacordado.

Maurício Caetano, diretor do Samu, contou que a mãe ligou desesperada para o serviço, por volta das 8 horas da manhã, para que a equipe fosse o mais rápido possível atendê-lo, pois havia quase uma hora em que ela estava tentando acordar o filho.

VEJA MAIS

Uma equipe com médico, enfermeiro e socorrista foi até o local para verificar a situação. Assim que o médico aferiu os sinais vitais do garoto, percebeu que não se tratava de nada grave, mas informou à mãe da criança que precisaria furar o dedo dele para descartar uma suposta hipoglicemia, que é a baixa glicose no sangue.

Segundo o diretor do Samu, assim que soube que precisaria ser furado para realização dos exames, o menino abriu os olhos instantaneamente. Questionado pela equipe médica, o menino disse estar bem de saúde e que apenas não queria ir à escola.

O médico disse que é comum o Samu ser acionado para esses tipos de situações em que não há urgência, e disse que isso atrapalha o trabalho da equipe, podendo custar vidas. "Importante ressaltar que os trotes atrapalham e ocupam uma equipe que pode faltar para atendimento a uma pessoa que realmente precisa, levando até à morte por não ser atendida a tempo", evidenciou.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)