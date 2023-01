Saiba quem é o homem casado com seis mulheres que vai desfilar no carnaval de São Paulo

O polígamo brasileiro mais famoso do país vai esfilar no carnaval de São Paulo. Arthur Medeiros, de 37 anos, vai desfilar pelo grupo especial acompanhado das seis mulheres. O homem é modelo e influenciador brasileiro, mais conhecido no mundo artístico como Arthur O Urso.

A escola escolhida foi a agremiação Barroca da Zona Sul, que levará para avenida o enredo sobre os indígenas Guaicurus. A um mês da folia, o influencer passa a maior parte do tempo repassando o samba-enredo e treinando o samba no pé na companhia das esposas.

“Estamos nos preparando intensamente. Usamos o tempo juntos em casa para aprender o samba-enredo e em muitos momentos treinar o samba. Não queremos passar vergonha. Estou engatinhando na dança, mas estou rodeado de esposas me ensinando. Vai ser legal e desafiador”, brinca o modelo, em entrevista ao site Extra.

Arthur conta ainda que a expectativa para o carnaval paulista é uma mistura de "euforia" e "medo". Ele relembra quando teve o muro de casa pichado, em João Pessoa (PB), no ano passado. “Hoje, posso dizer que estamos preparados pra essa eventualidade. Superamos tudo o que passou no ano passado com as pichações no muro e etc. E, então, decidimos juntos aceitar esse grande desafio. Até porque seremos a primeira família poligâmica a desfilar na história do carnaval. É um mix de euforia e medo com relação à receptividade das pessoas”.