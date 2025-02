Saiba quais são os 7 lançamentos da Fiat no Brasil em 2025

Em um cenário de aquecimento do mercado brasileiro, a Fiat acaba de anunciar seus planos para os próximos meses, revelando que apresentará sete novidades até o final de 2025. Este anúncio segue movimentos similares de outras montadoras, como a Chevrolet, que confirmou o lançamento de pelo menos cinco carros, e a Ford, que já havia anunciado dez lançamentos para este ano.

Apesar da expectativa gerada, a Fiat manteve em segredo a maioria dos detalhes sobre seus futuros modelos. Contudo, informações obtidas pela Autoesporte indicam que a marca italiana planeja atualizações em duas picapes, equipando-as com o motor 2.2 turbodiesel da Ram Rampage. Além disso, renovações de modelos já existentes e o retorno de um carro popular entre os brasileiros também estão previstos.

Confira os 7 lançamentos da Fiat para o Brasil em 2025:

Fiat Toro

A picape intermediária já está disponível com o novo motor 2.2 turbodiesel de quatro cilindros, herdado da Ram Rampage. Essa mudança elevou a potência para 200 cv e o torque para 45,9 kgfm, resultando em melhor desempenho e eficiência. As versões Volcano e Ranch se beneficiam dessa atualização, com preços a partir de R$ 206.990. Uma reestilização completa é esperada para o próximo ano.

Fiat Titano

A picape média também receberá o motor 2.2 turbodiesel, abandonando o atual 2.2 Blue HDi. A produção será transferida para a Argentina. Com o novo motor, a Titano entregará 200 cv e 45,9 kgfm de torque, com opções de câmbio manual de seis marchas (4x2 ou 4x4) e automático de nove marchas (sempre 4x4).

Titano (Foto: Divulgação)

Fiat Fastback 2026

O SUV cupê compacto receberá atualizações, incluindo a adição de um teto solar panorâmico como opcional a partir do pacote Limited Edition, possivelmente de série na versão Abarth. A linha 2026 também trará uma reestilização com sutis mudanças visuais e atualizações no interior, mantendo a mesma motorização.

Fastback (Foto: Reprodução)

Fiat Argo 2026

O hatch compacto também passará por uma atualização, com a adoção de faróis de LED nas versões mais caras. No entanto, a motorização permanecerá inalterada, com os conhecidos propulsores 1.0 de três cilindros e 1.3 de quatro cilindros da família Firefly.

Argo (Foto: Placa Verde)

Novo Fiat Cronos

O sedã compacto, produzido na Argentina, será reestilizado em 2025. Há a possibilidade de que o modelo volte a oferecer quatro airbags. Além disso, espera-se que o Cronos adote o motor 1.0 T200 de 130 cv, já utilizado em outros modelos da Stellantis.

Cronos 2026 manterá as mesmas lanternas e para-choque da linha 2025 (Foto | Fiat/Divulgação)

Fiat Ducato

O furgão receberá um visual renovado, novo motor e câmbio automático em 2025. As mudanças incluem um novo para-choque, grade frontal, console central, saídas de ar, comandos do ar-condicionado, volante, rádio e painel de instrumentos. O motor 2.2 turbodiesel Blue HDI será substituído pelo 2.2 turbodiesel da Rampage, com 182 cv de potência e 45,9 kgfm de torque. O câmbio poderá ser automático de nove marchas.

Ducato também será equipada com motor da Rampage (— Foto: Divulgação)

Retorno do Fiat Doblò

O multiuso Fiat Doblò voltará a ser vendido no Brasil em 2025, totalmente reformulado em sua nova geração. O modelo deve ser lançado com motor elétrico, oferecendo 136 cv de potência e 27,5 kgfm de torque. A autonomia é estimada em até 492 km no padrão europeu WLTP. Haverá uma versão furgão alongada (L) voltada para o trabalho.

Dobló (Foto: Fiat/Divulgação)