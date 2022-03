Saiba como identificar sabão em pó falsificado

Na última terça-feira (15) em Vitória, Espírito Santo, aproximadamente 23 mil caixas de sabão em pó falsificado da marca Omo foram recolhidos pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon). Os produtos foram encontrados em três regiões: comércios de Vitória, Vila Velha e Cariacica.

O delegado Eduardo Passamani, responsável pela apreensão, conta como identificou o produto falsificado e afirma que tanto a Omo, como os supermercados também são vítimas dos golpistas.

"Na verdade, começou em Minas Gerais onde descobriu-se a falsificação em alguns estabelecimentos comerciais. O avançar das investigações indicaram que duas redes de supermercados com filiais no Espírito Santo estavam comercializando este produto falso", apontou o delegado à TV Gazeta.

Como identificar?

Na caixa original, no local onde indica o lote, a anotação no produto falsificado é feita diretamente na caixa e com a baixa qualidade impressa. Já na caixa original, a marcação é feita a laser e com pequenas ranhuras detectadas no toque.

Como identificar um produto falso (Rodrigo Gomes / TV Gazeta)

Outro ponto é que na caixa falsa, a lacração é feita com cola quente. Em nota, a Unilever, proprietária da marca Omo, disse que acompanha o caso de perto, o andamento das investigações e colaborar com a polícia para que o golpe à empresa e ao consumidor não volte a se repetir.

Além disso, a multinacional aponta dicas para que os compradores suspeitem de possíveis falsificações. Confira:

A qualidade do fechamento do cartucho;

A cor, brilho e impressão das embalagens;

A impressão da data de fabricação, validade e lote que são feitas a laser;

Cor, textura, perfume e qualidade do produto.

