Saiba como evitar o corte do benefício ao receber a carta ‘pente-fino’ do INSS

Com o intuito de retirar os pagamentos indevidos, o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) irá realizar uma revisão na concessão de benefícios trabalhistas. Desta forma, mais de 700 mil pessoas serão alertadas sobre a possibilidade. As informações são do portal IG.

Mas, o que pode levar ao cancelamento deste benefício? A falta de documentos exibidos no cadastro. Por isso, é importante sempre manter o telefone e o endereço atualizados no cadastro da Previdência por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo site.

A entrega das cópias dos documentos também pode ser feita na agência mais próxima, basta ligar para o número 135. Ou, caso o local esteja fechado, depositar dentro uma urna, dentro de um envelope lacrado. Mas, caso ainda receba a carta de convocação, o beneficiário terá 60 dias para entrar em contato e marcar um atendimento.