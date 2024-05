RS teria sido alertado sobre desastre cerca de uma semana antes

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemadem), órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), enviou um alerta sobre o risco de um desastre no Rio Grande do Sul cerca de uma semana antes das grandes enchentes provocarem a primeira morte no Estado. O documento foi enviado no dia 30 de abril.

Uma nota técnica também foi divulgada pelo Cemadem no dia 5 de maio. De acordo com o documento, faltou “resiliência” da gestão de Porto Alegre quanto às estruturas hidráulicas, como comportas e bombas de sucção, que refreiam o avanço do lago do Guaíba, principal da capital gaúcha.

VEJA MAIS

A nota sugere também que as estruturas para conter a água foram “subdimensionadas” ou que “não se consideraram que os volumes de chuvas”. As bombas de sucção foram desligadas depois dos temporais. As chuvas já deixaram 143 mortos e 131 desaparecidos, segundo boletim da Defesa Civil deste domingo (12.mai). “Podemos afirmar que os desastres gerados por chuvas intensas são consequência de atividades humanas”, diz um trecho da nota técnica.