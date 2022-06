Rottweiler salta de carro em movimento e ataca mulher que passeava com cão e filho; vídeo

Uma mulher foi atacada por um cachorro da raça rottweiler enquanto estava passeando com a família e um cão. O animal saltou de um carro em movimento, em um cruzamento de ruas, na Vila Virgínia, em São Paulo, no último domingo (5).

Por volta das 20h, a mulher, o marido, e o filho de 3 anos passeavam com o cachorro de estimação da família pela calçada quando o carro em que o rottweiller estava se aproxima da faixa de pedestres.

Em seguida, o animal pula a janela do veículo em movimento e corre em direção à família. O homem pega a criança no colo enquanto a mãe carrega o cachorro de pequeno porte, e todos correm em direção a uma praça para tentar fugir do ataque.

Mesmo assim, é possível ver que o rottweiler consegue atacar a mulher enquanto ela protege o cão. O tutor do animal desce do carro para conter o ataque. A mulher teve arranhões nos braços e costas, mas passa bem.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)