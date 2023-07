Romário recebe alta após passar 13 dias internado por conta de infecção intestinal

O ex-jogador de futebol Romário recebeu alta após passar 13 dias internado por conta de uma infecção intestinal. Romário, que atualmente é senador, foi liberado nesta quarta-feira (26) e agradeceu as mensagens positivas que recebeu durante sua estada no hospital.

VEJA MAIS

Romário é filiado ao PL do Rio de Janeiro, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele estava internado no Hospital Barra D’or, na capital carioca, e realizou um tratamento com antibióticos para tratar a infecção.

Em sua conta do Twitter, o senador afirmou estar feliz por voltar para casa e agradeceu as mensagens de carinho. Veja:

O senador tem 57 anos e está na vida política desde 2010. Primeiro foi eleito deputado estadual do RJ e posteriormente se candidatou a senador, em 2014, quando ainda fazia parte do PSB (Partido Socialista Brasileiro). Pelo PL, concorreu ao Senado Federal em 2022, sendo eleito novamente, com mais de 2,3 milhões de votos.

No futebol, Romário conquistou o maior título do esporte: a Copa do Mundo, em 1994. Como jogador, se tornou ídolo do Vasco da Gama, onde conquistou o Brasileirão em 2000. Também jogou pelo Flamengo, PSV, Barcelona, Al-Sadd e no América-RN.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)