Rodoanel é liberado após quase cinco horas de interdição por sequestro de motorista de carreta

Estadão Conteúdo
fonte

O condutor passou mal e foi levado de ambulância para um hospital da região. (Imagem: @sputnik_brasil)

O Rodoanel Mário Covas foi liberado no trecho de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, no sentido da Rodovia Presidente Dutra e do Sistema Anchieta-Imigrantes, após interdição de quase cinco horas em razão de um sequestro com suspeita de explosivo registrado na madrugada desta quarta-feira, 12.

A concessionária SPMar confirmou a liberação das pistas por volta das 10 horas. Ainda há congestionamento na pista interna do km 58 ao 44. Na externa, do km 30 ao 44.

A rodovia foi interditada totalmente. O tráfego está sendo desviado pelo retorno do km 36 (acesso à pista interna, sentido Régis Bittencourt).

A Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que a Polícia Militar Rodoviária foi acionada ainda na madrugada desta quarta-feira para atender a ocorrência.

Entenda o que aconteceu:

Uma carreta ficou atravessada na pista externa doRodoanel Mário Covas, na altura do km 44, no trecho de Itapecerica da Serra. Conforme informações da SPMar, o condutor do veículo foi vítima de assalto seguido de sequestro na fim da madrugada desta quarta-feira, 12.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) acrescenta que o condutor do veículo informou ter sido vítima de assalto seguido de sequestro por volta das 4 horas da manhã. A ocorrência, no entanto, foi registrada pela Artesp às 5h20 da manhã, conforme também confirmou a SPMar.

Por volta das 9 horas, o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar chegou ao local e conseguiu retirar o motorista do veículo. Pouco tempo depois, ele foi colocado em uma ambulância e transferido para um hospital onde será submetido a exames médicos.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado confirma que explosivo analisado era falso. "A equipe, com o uso de materiais específicos, incluindo drone, realizou a verificação do material encontrado no veículo e constatou que se tratava de um simulacro de explosivo." A liberação da via começou a ser feita por volta das 10 horas, quase cinco horas após o registro.

De acordo com a concessionária, o caminhão saiu do Acre, com destino a região de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, mas ainda não há detalhes do momento em que o motorista foi abordado e sequestrado.

