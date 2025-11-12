Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Motorista de carreta no Rodoanel é resgatado após ser sequestrado e amarrado com explosivos

A rodovia foi interditada totalmente. O tráfego está sendo desviado pelo retorno do km 36 (acesso à pista interna, sentido Régis Bittencourt).

Estadão Conteúdo
fonte

O condutor passou mal e foi levado de ambulância para um hospital da região. (Imagem: @sputnik_brasil)

O motorista de uma carreta que bloqueava a pista externa do Rodoanel Mário Covas, na altura do km 44, no trecho de Itapecerica da Serra, saiu do Acre com destino a São Bernardo do Campo, o ABC Paulista. Ele foi assaltado e sequestrado no meio do caminho. Ainda não se sabe onde ele foi abordado e qual a motivação. A vítima foi deixada amarrada com explosivos dentro da cabine do veículo. Os criminosos fugiram.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foi acionado e fez o resgate. O condutor passou mal e foi levado de ambulância para um hospital da região.

Um oficial da PM que acompanha a operação à distância explicou como funciona a abordagem à vítima de sequestro, que estaria com explosivos atados ao corpo. "Os peritos em explosivos do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar estão avaliando, inicialmente a 'veracidade' dos explosivos, se eles são reais ou simulacros, os riscos existentes para a vítima e para os arredores, e se é possível desativar os explosivos."

VEJA MAIS

image Motorista é sequestrado e caminhão que pode estar com bomba fecha rodovia em São Paulo
A Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que a Polícia Militar Rodoviária foi acionada ainda na madrugada desta quarta-feira para atender a ocorrência.

image Entenda por que fazer piada com bomba em aeroportos é considerado crime
Em Brasília, mulher foi detida pela PF após sugerir que levava uma bomba, saiba qual a razão disso ser considerado motivo de prisão

A Artesp informou que as vias foram interditadas devido à "alta criticidade" da ocorrência. A avaliação inicial do Gate é que os explosivos são reais. O local exato da ocorrência foi corrigido para o km 44+800 da pista externa do Rodoanel Mário Covas, sentido do Sistema Anchieta-Imigrantes, em Itapecerica da Serra. A condição climática no local é de tempo bom.

A ocorrência foi registrada pela Artesp às 5h25 da manhã, após o condutor de um caminhão informar ter sido vítima de assalto seguido de sequestro por volta das 4 h da madrugada. Ele foi abordado por três indivíduos e obrigado a realizar manobra atravessando o veículo na pista. Em seguida, se evadiram.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RODOANEL/INTERDIÇÃO/SUSPEITA/SEQUESTRO/MOTORISTA/RESGATE
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

FERIADO NACIONAL?

Dia 20 de novembro é feriado? Entenda a data em que é celebrada a consciência negra no Brasil

Neste dia, são realizadas programações especiais em diversos estados do país

10.11.25 10h12

BRASIL

Lula participa da IV Cúpula Celac-UE para tratar da cooperação entre América Latina e Europa

O presidente deve retornar a Belém ainda neste domingo (9/11)

09.11.25 9h42

TRAGÉDIA

Sobe para cinco o número de mortos em tornado no Paraná; mais de pessoas ficaram 400 feridas

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros já estão mobilizadas

08.11.25 9h09

EXPECTATIVA

Seleção feminina de futebol fará amistosos com Noruega e Portugal na última Data Fifa do ano

Além do título inédito da Copa América, a seleção brasileira está embalada por quatro vitórias importantes em amistosos.

07.11.25 14h53

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

VÍDEO: Saiba quem é a mulher que quebrou portão de motel após se recusar a pagar a conta

Durante a abordagem, a mulher se recusou a descer do veículo, engatou a marcha a ré e escapou. A perseguição durou quilômetros até ela ser detida

12.11.25 9h23

COMANDO VERMELHO

Líderes do Comando Vermelho serão transferidos para presídios federais nesta quarta, diz Castro

Castro se reuniu com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e anunciaram uma parceria entre o governo federal e o RJ para combater o crime organizado

12.11.25 11h53

PÂNICO

Motorista é sequestrado e caminhão que pode estar com bomba fecha rodovia em São Paulo

A Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que a Polícia Militar Rodoviária foi acionada ainda na madrugada desta quarta-feira para atender a ocorrência.

12.11.25 8h37

pânico

Motorista de carreta no Rodoanel é resgatado após ser sequestrado e amarrado com explosivos

A rodovia foi interditada totalmente. O tráfego está sendo desviado pelo retorno do km 36 (acesso à pista interna, sentido Régis Bittencourt).

12.11.25 10h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda