Rio de Janeiro: INSS anuncia mutirões do BPC aos sábados de março no estado

Para atender a demanda de pedidos de concessão do Benefício de prestação Continuada (BPC), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai realizar mutirões aos sábados do mês de março, no Rio de Janeiro. Nos dias 2, 9, 16 e 23, serão disponibilizadas mais de mil vagas para a realização de avaliação social em cinco Agências da Previdência Social (APS), das 7h às 14h.

O atendimento será destinado à avaliação de casos de pessoas com deficiência, que poderão agendar um horário pela internet pelo aplicativo "Meu INSS", ou pelo telefone 135 da central de atendimento.

As avaliações sociais ocorrerão sempre das 7h às 14h nas cinco agências que abrirão nos fins de semana. O primeiro mutirão de março acontecerá no dia 2, nas agências de São Gonçalo e Duque de Caxias, a primeira com 250 vagas e a segunda com 200 vagas.

No dia 9, será realizado o mutirão na agência Avenida Brasil, em Irajá, com 200 vagas para atendimento de BPC. No dia 16, a agência Praça da Bandeira abrirá suas portas para atender a 180 pessoas, da mesma forma que a agência Engenheiro Trindade, em Campo Grande, no dia 23 de março.

Como realizar o cadastro no BPC?

Para requerer o BPC, é preciso que se encaixe nos seguintes critérios: ser idoso, pessoa com deficiência e ter renda familiar de até ¼ do salário-mínimo (R$ 353) por pessoa – tendo como base as informações do Cadastro Único (CadÚnico) e dos sistemas do INSS. O valor do benefício é de um piso nacional, atualmente de R$ 1.412.

Não é necessário ter contribuído para o INSS para requerer o benefício, basta cumprir os requisitos previstos em lei. Quem recebe o BPC, no entanto, não tem direito ao décimo terceiro salário e o benefício não é revertido em pensão por morte.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com