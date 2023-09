Reviravolta: Desembargador suspeito de manter uma doméstica escravizada poderá ter acesso à vítima

O caso envolvendo o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), Jorge Luiz de Borba, suspeito de manter uma empregada em condições análogas à escravidão, teve um desdobramento surpreendente. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, autorizou o encontro do desembargador com a vítima e permitiu que ela retorne ao local de onde foi resgatada, desde que concorde com isso.

A autorização de Mendonça veio após a rejeição de um recurso da Defensoria Pública, que buscava impedir o reencontro para proteger a vítima.

O caso chegou ao Supremo depois que o ministro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), atendeu ao pedido do desembargador para retomar o contato com a empregada. Campbell afirmou que não encontrou indícios suficientes de crime após examinar o processo, argumentando que a empregada "viveu como se fosse membro da família" na residência dos investigados.

O desembargador Jorge Luiz de Borba e a esposa, Ana Cristina Gayotto de Borba, solicitaram a possibilidade de acesso à vítima e a sua possível volta, desde que seja de sua vontade.

VEJA MAIS

Vítima está em uma instituição de acolhimento em endereço anônimo

Desde a operação da Polícia Federal em 6 de junho, que resultou no resgate da empregada doméstica, ela tem estado em uma instituição de acolhimento, cujo endereço permanece confidencial.

A decisão atual permite que Borba saiba onde a vítima está e a reencontre, desde que ela concorde. Essa reviravolta ocorre enquanto o desembargador continua exercendo suas funções na 1ª Câmara de Direito Público do TJ-SC, tendo recebido cerca de R$ 200 mil em salários e benefícios desde a revelação do caso.

A Defensoria Pública da União, que representa a empregada doméstica, discordou da decisão, argumentando que a Justiça deve seguir um protocolo de ressocialização da vítima para que ela tenha autonomia para decidir sobre seu futuro.

A empregada, que é surda e nunca aprendeu a Língua Brasileira de Sinais (Libras) durante seu tempo na casa do desembargador, foi levada para lá aos 9 anos e hoje tem 50. Ela raramente saía de casa e também não sabe ler. Na instituição de acolhimento, profissionais estão cuidando de suas necessidades específicas.

André Mendonça concordou com desembargador: não vê risco à vítima

Mendonça manteve a posição de Campbell Marques, autorizando o encontro dos investigados com a vítima e um eventual retorno dela à casa do desembargador, argumentando que não há evidências de falta de discernimento por parte da empregada.

O ministro destacou que não via risco à vítima, conforme alegado pela Defensoria.

Na instância de origem, Campbell Marques permitiu o reencontro e a possível volta da vítima ao local de onde foi resgatada, considerando que os depoimentos das testemunhas não indicavam que a empregada foi tratada como escrava. Ele enfatizou que, nos últimos 40 anos, a suposta vítima viveu como membro da família.

O encontro estava programado para ocorrer dentro da instituição de acolhimento, com a presença dos advogados das partes e seria gravado como prova nas investigações.

Além disso, poucos dias após a revelação do caso, Campbell Marques determinou o afastamento do auditor do trabalho Humberto Monteiro Camasmie das investigações, proibindo seu acesso aos autos e ordenando à Polícia Federal de Santa Catarina que o investigasse por violação de sigilo funcional, com pena de seis meses a dois anos de detenção. O motivo foi uma entrevista que o auditor concedeu ao programa Fantástico, na qual ele revelou informações que estavam sob segredo de Justiça.

Além da investigação criminal, Camasmie também está sob investigação da Corregedoria do Ministério do Trabalho e do Emprego por suposto vazamento de informações da investigação.

Jorge Luiz de Borba nega todas as acusações e afirma que a empregada foi acolhida como membro da família. Ele expressou a intenção de pedir a adoção afetiva da vítima. Além do processo no STJ, Borba enfrenta uma reclamação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em relação ao caso, ambos mantidos em sigilo.