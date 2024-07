Resultados do Prouni do 2º semestre serão divulgados nesta quarta (31); site apresenta instabilidade

Na manhã desta quarta-feira (31), o site do MEC indicou que os resultados da edição do Prouni para o 2º semestre de 2024 já estavam disponíveis. No entanto, desde as primeiras horas do dia, vários candidatos relataram nas redes sociais a constante instabilidade da página.

Os resultados estão previstos para serem divulgados nesta quarta-feira e, por volta das 9h40, o site chegou a disponibilizar um botão para consulta ao resultado. Mas, ao clicar na opção, a página seguinte não carregava.

Página do Prouni no site Acesso Único removeu botão de consulta (Reprodução Internet)

O Ministério da Educação se pronunciou sobre a instabilidade e informou que está trabalhando para resolver o problema. Desde então, o botão de consulta ficou indisponível.

Datas do ProUni 2024 do 2º semestre

Inscrições: 23 a 26 de julho

Resultado da primeira chamada: 31 de julho

Resultado da segunda chamada: 20 de agosto

Manifestação de interesse na lista de espera: 9 e 10 de setembro

Resultado da lista de espera: 13 de setembro

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)