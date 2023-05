Votação do PL das fake news pode ser adiada na Câmara; entenda o motivo

Nesta terça-feira (02), a Câmara dos Deputados entra com uma votação para o Projeto de Lei 2.630/2020, a PL das fake news, que prevê medidas regulatórias para plataformas digitais que facilitam o compartilhamento de informações falsas. No entanto, o texto é alvo de pressão das redes sociais, da oposição e da bancada evangélica, que avaliam que o PL como limitante da liberdade de expressão na internet.

Após resistir às pressões feitas por esses grupos, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), seguiu com a votação para esta terça-feira. Os 513 deputados votam “sim” ou “não” sobre a aprovação ou retirada de pauta. Representantes dos partidos PSD, PSDB, Podemos e PSC disseram “sim” ao projeto. Lira também é a favor da aprovação do texto. O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira (SP), disse no sábado (29) que o partido deve votar contra o PL.

O presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, disse que não interferirá nas discussões da proposta. “Conversar com um já é difícil. Imagina conversar com 513. Deixa a Câmara decidir a hora que vai votar”.

Caso não seja votado nessa terça, dificilmente o projeto de lei será passado para os próximos dias da semana, já que Lira viajará na quarta-feira (3) para os EUA e voltará somente no dia 10. Sem o presidente da Casa, o projeto tem poucas chances de ser pautado ou votado

