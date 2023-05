Maioria dos líderes quer votar a PL das Fakes News nesta terça-feira, 2

O deputado Orlando Silva do Projeto de Lei das Fakes News, afirmou nesta terça-feira, 2, que a maioria dos líderes partidários é a favor de votar a proposta ainda na tarde de hoje.

Ele declarou que as bancadas continuarão discutindo sobre o texto e que a decisão sobre pautar o PL será do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ele declarou ainda que a proposta está na pauta do plenário para esta terça, mas que isso não dá garantia de que a mesma será analisada.

Silva informou que a consulta às bancadas continua, mas que a maioria sinalizou favoravelmente a votação do texto, mas que os líderes irão consolidar uma conversa com as diversas bancadas.

Ele informou ainda que até o final da tarde , o presidente Arthur Lira vai consolidar uma posição e decidir se a votação será hoje ou não. Orlando disse que que deve se reunir com a bancada do Podemos para conversar sobre a proposta.

José Guimarães (PT-CE), líder do Governo na Câmara falou acreditar sobre a aprovação do projeto ainda nesta terça-feira. Ele está fazendo a contagem de votos a favor do texto. O governo do presidente Lula é a favor da proposta.