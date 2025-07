Ressaca atinge o Rio de Janeiro e chega a arrastar ônibus em Guaratiba

O avanço do mar voltou a causar transtornos no Rio de Janeiro nesta terça-feira (29), principalmente nas regiões próximas à orla. O caso mais impressionante foi registrado em Guaratiba, na zona oeste da cidade, onde a força das ondas chegou a deslocar um ônibus. Já no Leblon, na zona sul, o mar invadiu a Avenida Delfim Moreira, cobrindo a rua e interrompendo completamente o tráfego de veículos.

O fenômeno é provocado por um ciclone extratropical e deve continuar afetando a cidade nos próximos dias. A Marinha do Brasil emitiu um novo alerta de ressaca, válido até as 21h desta quinta-feira (31), com previsão de ondas entre 2,5 e 3,5 metros de altura. O pico da maré está previsto para as 4h30 da madrugada desta quarta-feira (30).

Ruas alagadas e interdições

Na tarde de terça, a força do mar interditou totalmente a Avenida Delfim Moreira, principal via da orla do Leblon. A água invadiu a pista e chegou à garagem de alguns prédios, exigindo a atuação da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) para retirada da areia acumulada. Os trabalhos devem continuar durante toda a madrugada.

Outros pontos da cidade também foram impactados. Em Copacabana, o mar avançou até os quiosques da orla, e a Ciclovia Tim Maia — entre o Vidigal e São Conrado — segue fechada por medida de segurança desde segunda-feira (28). Os quiosques do Leblon também estão temporariamente fechados.

Mudanças no trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) precisou alterar o fluxo de ônibus e veículos em algumas ruas da zona sul, por conta das interdições causadas pela ressaca.

Segundo o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, não há previsão de chuva para esta quarta-feira (30), mas o céu deve permanecer nublado, com ventos de intensidade moderada a ocasionalmente forte, especialmente no período da noite.

As autoridades recomendam que banhistas e pescadores evitem o mar nos próximos dias e que a população se mantenha atenta aos avisos oficiais.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia