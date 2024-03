Repórter noticia ao vivo a morte da filha ao filmar acidente de trânsito

O comunicador e criador de uma página de notícias no Facebook, Donatto Candido, de 66 anos, fazia uma transmissão ao vivo de um acidente de trânsito quando descobriu que a vítima era a própria filha, Kamilly Vitória Cândido, 21. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (22), na rodovia PRC-279, em Faxinal, município no norte do Paraná.

Kamilly Candido pilotava uma motoneta e colidiu com um carro de passeio em trecho de pista simples. As informações foram registradas em boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

“Um acidente com a minha filha aqui. Ela estava saindo do serviço e estava contente por conseguir o serviço. Infelizmente, bateu a moto de frente com um Pálio”, descreveu Donatto durante a live. “Vejo hoje o corpo da minha filha estendido no chão”, lamentou.

O boletim não detalhou, segundo o G1 Paraná, qual dos condutores invadiu a pista do outro. O local estava escuro no momento do acidente. O motorista do carro, de 39 anos, foi socorrido pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, e encaminhado a uma unidade hospitalar de Faxinal.

Kamilly Cândido era estudante do curso de biomedicina. A jovem havia sido contratada recentemente como safrista - trabalhador rural contratados em caráter temporário, para atender demandas específicas e sazonais do campo - na empresa Coamo, uma cooperativa agroindustrial que tem sede em Campo Mourão, também no Paraná.

“Ela disse que estava muito feliz, porque, graças a Deus, ia passar o final de semana trabalhando. Era uma menina dócil, todos gostavam muito dela, sempre muito sorridente”, declarou Donatto.

Segundo as publicações do comunicador no Instagram, o sepultamento de Kamilly estava marcado para 10h, deste domingo (24). Nos comentários do perfil, muitas mensagens de solidariedade foram postadas. O jornalista Luiz Bacci, apresentador do policialesco “Cidade Alerta”, da Record TV, comentou: “Nossa solidariedade”.

Reinaldo Gottino, outro apresentador na mesma emissora, escreveu: “Meus sentimentos”. “Tio, meus pêsames. Que Deus conforte os corações. Estamos aqui sofrendo muito. Sinta-se abraçado”, declarou uma parente. “Sem palavras. Só peço que Deus dê a essa estrelinha o descanso eterno, que ela continue brilhando no céu”, disse outro seguidor.