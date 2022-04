Repórter Gabriel Luiz é extubado e já está conversando, afirma família

O repórter da TV Globo Brasília, Gabriel Luiz, jornalista de 29 anos, foi extubado e já está conversando. "Ele está bastante consciente, lúcido, bem orientado. Interage bastante conosco. Nós estamos bastante confiantes", afimou na manhã deste sábado (16) o pai do repórter, Wilton Luiz.

Gabriel foi esfaqueado na noite desta quinta-feira (14) por dois homens. Ele teve perfurações em diversas partes do corpo, foi submetido a cirurgias e está internado em um hospital particular da capital.

O crime ocorreu por volta das 23h15 de quinta, quando Gabriel voltava de um bar com amigos. Câmeras de segurança registraram a aproximação dos homens que atacaram o profissional.

Um suspeito apareceu logo em seguida e outro, atrás. Mais à frente, a dupla agrediu Gabriel. Momentos depois, os dois saíram correndo em fuga. Outras imagens mostram a dupla caminhando em uma rua, perto do local do ataque.

A dupla foi presa entre o fim da tarde e o início da noite de sexta-feira (16), após investigação da 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro. Segundo os delegados Douglas Fernandes e Petter Ranquetat, a corporação refez o caminho dos suspeitos com a ajuda de imagens das câmeras de segurança.

"Com base nessas imagens, conseguimos vincular que esses indivíduos saíram da região da QRSW 3, na região do Sudoeste, e foram em direção ao local onde ocorreram os fatos. E, após o crime, retornaram para o mesmo endereço. No local próximo onde o celular da vítima foi localizado, era o endereço onde um dos autores estava passando uns dias, estava ali, na verdade, na casa de um amigo. Ele mora no Cruzeiro", afirmou o delegado Douglas Fernandes.

À polícia, os suspeitos disseram que o menor segurou Gabriel Luiz e o imobilizou com um golpe de mata-leão, enquanto o maior desferiu as facadas. Durante a ação, o adolescente acabou sendo ferido na perna.

Trajetória

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB), Gabriel Luiz entrou na Globo como estagiário, em 2014. Em 2017, foi contratado como repórter do g1 DF, portal no qual ficou por dois anos, até 2019, quando migrou para a equipe do DF1, como editor do jornal local da capital.

Conhecido pelo estilo irreverente e bem-humorado, Gabriel produz reportagens investigativas, que apuram irregularidades nos mais variados setores do poder.