Recheio inusitado: cliente recebe pizza com pano de chão dentro da embalagem

Um jantar em família teve um sabor amargo de decepção. Uma cliente pediu uma pizza de calabresa com cebola, mas, ao abrir a embalagem, se deparou com um pano de chão por cima do produto. Indignada, ela compartilhou fotos do produto em um grupo de moradores e rapidamente viralizou nas redes sociais. O caso ocorreu nesta quarta-feira (28), no Rio de Janeiro. As informações são do portal O Dia.

Na foto, é possível ver o pedaço de tecido na comida. A cliente conta que, ao perceber o objeto dentro da caixa, chamou o entregador e pediu o estorno do pagamento. O restaurante responsável pelo alimento, o Pinheirão da Vila, pediu desculpas pelo ocorrido e explicou que o pano não era usado no chão, e sim na pia para manejar formas. Além disso, argumentou que o incidente foi causado por um descuido do cozinheiro.

A pizza com pano de chão dentro da embalagem (Reprodução / Facebook)

"A gente está aqui há mais de 30 anos e nunca aconteceu nada. Podem procurar, não teve nada de problema assim em todo esse tempo. Nós procuramos a cliente, que já era nossa freguesa há muito tempo, e conversamos com ela para explicar a situação e pedir desculpas. Não vai acontecer mais, estamos todos consternados. Eu e meu primo, que também é sócio, nem dormimos essa noite", explicou o empresário Edilson Pereira, de 59 anos, um dos sócios do Pinheirão.

Defesa do Consumidor

Em casos assim, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é direito do cliente pedir o reembolso. Também é possível processar o estabelecimento por danos morais, mesmo se não houver ingestão da comida, caso a pessoa se sinta lesada.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)