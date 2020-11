Recém-nascido é encontrado por catador dentro de caixa de sapato em lixeira

Um catador de materiais recicláveis encontrou um bebê recém-nascido dentro de uma caixa de sapato descartada em uma lixeira de um prédio em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, no sábado (28). O bebê estava se mexendo e chamou a atenção do homem.

O trabalhador acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) assim que notou o movimento da criança. De acordo com os socorristas, o parto do bebê deve ter ocorrido poucas horas antes do catador encontrá-lo.

O bebê foi entubado ainda no local, aquecido e depois encaminhado para atendimento em um hospital na região. O Samu informou que a criança permanece internada Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal. O quadro de saúde do bebê é estável.

A Polícia Civil periciou as câmeras do prédio e a suspeita do abandono foi identificada, de acordo com o delegado do caso. O abandono do bebê será investigado em condição de sigilo pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e Idoso (Dpcami).