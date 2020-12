Recém-casados viralizam na internet após compartilharem fotos com padrinhos ostentando armas

Um casal viralizou na web após postar fotos com os padrinhos armados durante a cerimônia de casamento deles, no último sábado (19). A inspiração veio do filme “Sr. e Sra. Smith”, lançado em 2005 e estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie. Esses, aliás, sãos os apelidos pelos quais que os recém-casados são conhecidos em Aparecida de Goiânia (GO), onde trabalham na área de segurança. O que eles não esperavam é que a imagem ganhasse as redes sociais e fossem criar tanta polêmica.

"Queríamos algo original. Gostaríamos de fazer fotos para guardarmos de recordação que fossem a nossa 'cara' e dos nossos amigos, que foram padrinhos. Já vimos isso por diversas vezes e não esperávamos essa repercussão", explica o noivo Heffraym Malta.

"Vimos em filmes casais que se completam no mundo da segurança. Vimos também na vida real em alguns perfis [de redes sociais]. Propusemos aos nossos amigos e eles toparam", complementa.

As armas usadas pelos noivos nas fotos são de airsoft, ou seja, se enquadram na definição de arma de pressão. Já os padrinhos usaram as mesmas armas utilizadas no serviço rotineiro de segurança privada, mas todos eles têm porte, de acordo com o casal.

Heffraym e a esposa, Carol Malta, afirmam que o objetivo não era fazer apologia ao uso de armas por qualquer pessoa: “Jamais iríamos incentivar, mas sou totalmente a favor do porte de armas para pessoas que atendem a todos os requisitos legais, como residência fixa, treinamento adequado, maioridade, educação e exame psicológico”, diz Heffraym.

Outra crítica que a imagem feita durante o casamento recebeu foi quanto aos descaso com o distanciamento e ausência das máscaras de proteção. “As máscaras foram retiradas apenas na hora das foto. O casamento aconteceu em um espaço de festas aberto, em Aparecida de Goiânia. As fotos com as armas aconteceu em um lugar separado exclusivamente para essa foto. Então, poucos convidados viram esse momento. Depois, com a repercussão, alguns até ficaram surpresos”, disse o noivo.

A servidora pública há 13 anos, Carol Malta trabalha na administração da Polícia Civil de Goiás, mas, esclarece que tanto os padrinhos como ela e o noivo portavam armas de uso pessoal. "Se há porte, não há crime em carregar a arma consigo nem em tirar foto com ela. A corporação onde ela trabalha também informou, em nota, que o fato se deu em um ambiente privado.