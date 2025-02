Receita apreende R$ 3,76 bilhões em mercadorias de contrabando e descaminho em 2024

A Receita Federal apreendeu no ano passado mercadorias que somam R$ 3,76 bilhões, fruto dos crimes de contrabando e descaminho. A maior parcela é referente a cigarros, que desde 2020 corresponde a uma média de R$ 1 bilhão do valor de mercado apreendido.

Os números foram divulgados nesta quinta-feira, 27, pela Receita Federal. "O carro-chefe é cigarro, que fazemos uma conexão muito grande com milícias privadas", disse o Coordenador-Geral de Combate ao Contrabando e Descaminho, Raphael Eugenio de Souza.

Segundo ele, tem chamado atenção do Fisco a apreensão dos cigarros eletrônicos, que subiu muito no último ano, em parte também pelo foco maior da Receita no produto. No ano passado, foram apreendidos itens que somaram R$ 179,4 milhões em valor de mercado, contra R$ 61,8 milhões de 2023 e R$ 51,2 milhões de 2022.

Já a apreensão de itens eletrônicos em 2024 registrou R$ 920 milhões, o maior resultado no histórico da Receita. As capturas de drogas pelo órgão atingiram o montante de 69,7 toneladas no ano passado, um novo recorde que superou em 5% o resultado anterior de 2020.

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, destacou as ações do órgão e afirmou que o Fisco trabalha para afastar a aceitação social que, segundo ele, existe em relação ao crime de contrabando. "É um grande dificultador do nosso trabalho", declarou.

"Reitero a vontade e o compromisso da Receita Federal e do Ministério da Fazenda em tornar a Receita Federal, de um lado, orientadora, amiga do bom contribuinte, mas por outro lado, muito dura em relação a criminosos que buscam se utilizar de estruturas empresariais de mercados específicos para lavagem de dinheiro para os seus feitos criminosos", disse Barreirinhas.