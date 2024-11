Ranking aponta brasileiro de 112 anos como homem mais velho do mundo

O cearense João Marinho Neto, do município de Apuiarés, é apontado como o homem mais velho do mundo, aos 112 anos. João, já reconhecido como o homem vivo mais velho do Brasil e da América Latina, assume o posto após a morte do antigo detentor, John Tinniswood.

Nascido em uma família de fazendeiros, o cearense é natural de Maranguape, e veio ao mundo no dia 5 de outubro de 1912. De acordo com o LongeviQuest, ele é o último homem vivo nascido neste ano.

John Tinniswood, antigo dono do posto, morreu na última segunda-feira (25), na Inglaterra, aos 112 anos. Ele que era natural de Liverpool foi reconhecido pelo Guinness World Records em abril deste ano.