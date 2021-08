Rainha de Bateria ganha R$8 mil como funcionária fantasma em Secretaria da Casa Civil do Rio

A atual Rainha de Bateria da Paraíso do Tuiuti, Thaianna Cristina Barbosa dos Santos, é funcionária comissionada da Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro, mas não aparece por lá. Através do Portal da Transparência, é possível verificar que ela ganha um salário de R$ 8 mil. Porém, a modelo não passa pelo gabinete há um bom tempo e, durante o horário comercial, mostra sua rotina fitness. As informações são da coluna do Léo Dias.

VEJA MAIS:

Atualmente atendendo pelo nome artístico de Thay Magalhães, a Rainha de Bateria também já usou o nome Dra. Thay, quando concorreu à Prefeitura de Mesquita, região metropolitana do Rio de Janeiro. Até junho de 2020, ela ganhava um salário de R$ 15 mil, como funcionária comissionada da Câmara dos Deputados, na função de secretária parlamentar do deputado federal Márcio Labre (PSL/RJ).

Thaianna Cristina deixou a função no gabinete de Labre para concorrer à Prefeitura de Mesquita com uma campanha autodenominada “conservadora, cristã e patriota”.

Procurada, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro enviou a seguinte nota:

"A funcionária Thaianna Cristina Barbosa dos Santos é assessora da Subsecretaria de Administração e vem alternando o trabalho entre presencial e homeoffice.

Com a retomada do trabalho presencial para funcionários da administração pública que já estão imunizados contra a Covid, a pasta vai abrir um processo administrativo para avaliar as ações da funcionária durante o horário de expediente. Caso seja constatada alguma irregularidade, serão tomadas as medidas necessárias".