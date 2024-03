Radar flagra homem pelado e veículo é apreendido em São Paulo

Um homem foi fotografado abaixando as calças diante de um radar em Campinas, no interior de São Paulo. O "peladão" era passageiro de um carro que trafegava em alta velocidade. O caso aconteceu no dia 16 de janeiro, mas as imagens do auto de infração só ganharam repercussão recentemente.

O veículo, um Volkswagen Apolo, trafegava a 80 km/h na Avenida Prestes Maia, no Jardim do Trevo, onde a velocidade máxima permitida é de 70 km/h. O índice considerado para a autuação foi de 73 km/h. A via é uma importante ligação entre o centro de Campinas e rodovias como a Anhanguera, Santos Dumont e Lix da Cunha.

Além da multa por excesso de velocidade, o veículo foi apreendido no dia 22 de janeiro e recolhido ao Pátio Municipal. O carro acumulava um histórico de sete infrações de trânsito, cometidas entre maio de 2020 e janeiro de 2024, somando R$ 1,3 mil em multas.

Nas imagens do radar, é possível ver o homem no banco do passageiro abaixando as calças e mostrando o bumbum para o equipamento. A foto inusitada rapidamente viralizou nas redes sociais

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)