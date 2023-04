Quem é Bibi Perigosa? A prisão de Andreza Cristina, que ganhou apelido inspirado em Fabiana Escobar

Quem é "Bibi Perigosa"? Andreza Cristina recebeu o apelido no Rio Grande do Norte e foi presa neste domingo (2) pela Polícia Civil - Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) - na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela é acusada de ser uma das líderes de uma facção criminosa que controla o tráfico de drogas no estado e é suspeita de ter sido responsável pelos ataques que ocorreram no Rio Grande do Norte.

A Bibi Perigosa do Rio Grande do Norte é homônima da personagem de Juliana Paes na novela "A Força do Querer", que foi inspirada em Fabiana Escobar, a Bibi Perigosa da Rocinha.

VEJA MAIS

De acordo com o governador do estado, Cláudio Castro, Bibi Perigosa estava escondida na Vila Kennedy e vinha sendo monitorada pela polícia. Ela foi interceptada em frente a um shopping, quando deixou a favela de Bangu a caminho de Campo Grande. O mandado de prisão contra a traficante foi expedido pela Justiça do Rio Grande do Norte.

Bibi Perigosa criou um grupo de comunicação entre os criminosos chamado "Companhia dos Artilheiros", que promoveu os atos terroristas no Rio Grande do Norte, incluindo assassinatos, roubos em série, depredação de prédios públicos e incêndios de veículos e residências, segundo o delegado assistente da DRE, Rodrigo Coelho.

Maria da Paz (Juliana Paes) encarnou a Bibi Perigosa e atirou no marido, em 'A Força do Querer' (TV Globo)

Andreza Cristina já havia sido condenada a 10 anos de prisão por tráfico de drogas e organização criminosa e, em 2018, progrediu para o semiaberto, mas desapareceu e não compareceu mais em juízo. Ela negou ser chefe de quadrilha e afirmou à polícia que vivia no Rio de "mesada".

Fabiana Escobar ficou conhecida como Bibi Perigosa na Rocinha, no Rio de Janeiro (Divulgação)

Em 2016, Bibi Perigosa e seu marido, Elinaldo César da Silva, conhecido como "Sardinha", foram atacados a tiros na saída de uma boate em Lagoa Nova, na Zona Sul de Natal. Segundo a polícia potiguar, Andreza se jogou na frente do marido para protegê-lo, mas ele foi executado e ela foi atingida na perna. Mesmo ferida, ela recusou atendimento médico e deixou o hospital.