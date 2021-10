Quer proteção para o seu lar? Veja cinco plantas que guardam e atraem sorte para casa

Toda a família deseja proteção para a sua casa. E você sabia que algumas plantas podem atrair essas boas energias e ainda guardar o seu lar? Então descubra mais sobre a capacidade de alguns vegetais que, além de deixar o ambiente mais bonito, ainda ajudam a defender a casa e trazer sorte para os moradores. Veja essa listinha e escolha quais as plantas que atendem a sua necessidade.

Alecrim

O alecrim é garantia de alegria para o seu lar e é ideal para quem quer melhorar o astral. Também deixa os moradores com mais ânimo para encarar os desafios do dia a dia.

Arruda

Essa planta é ótima para quem está sofrendo com a inveja dos outros. Um ramo de arruda é suficiente para combater o mau-olhado. Como esta planta é tóxica, lave sempre a mão quando entrar em contato com ela.

Comigo-ninguém-pode

Evita que energias negativas entrem na sua casa. A planta comigo-ninguém-pode também atrai paz, deixando o ambiente mais tranquilo. Mas não se esqueça de lavar bem as mãos, pois ela também é tóxica.

Espada de São Jorge

Se você precisa de um incentivo para enfrentar as dificuldades, saiba que a espada-de-são-jorge é ideal para trazer coragem. Ela também é eficiente no combate ao mau-olhado, afastando todas as energias negativas do ambiente. Também é indicado lavar bem as mãos após o contato com ela

Guiné

Você está passando por uma maré de azar, não se preocupe! Essa planta atrairá sorte para o seu lar. Ela também é capaz de levantar o astral, além de servir de decoração para o seu ambiente.