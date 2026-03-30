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Quem é o brasileiro conselheiro do papa Leão XIV? Conheça

Climatologista Carlos Nobre é nomeado para órgão do Vaticano ligado a desenvolvimento humano e meio ambiente

Hannah Franco
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Brasileiro Carlos Nobre é nomeado conselheiro do papa Leão XIV ()

O climatologista brasileiro Carlos Afonso Nobre, de 75 anos, foi nomeado pelo papa Leão XIV como um dos 11 conselheiros do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral. O anúncio foi divulgado nesta segunda-feira (30) pelo Vaticano.

O órgão, criado em agosto de 2016, tem como missão promover o desenvolvimento humano em alinhamento com a doutrina da Igreja Católica.

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Entre as atribuições, estão ações voltadas à dignidade humana, justiça, paz, direitos humanos e cuidado com o meio ambiente, além de atenção a pessoas forçadas a deixar seus países, como vítimas de desastres. Nobre passa a integrar o departamento da Cúria Romana responsável por essas pautas, atuando diretamente sob a autoridade do papa.

Saiba quem é Carlos Nobre

Reconhecido internacionalmente, Carlos Nobre é uma das principais referências nos estudos sobre mudanças climáticas, especialmente na Amazônia. Ele dedicou a carreira à pesquisa sobre aquecimento global e seus impactos ambientais. O cientista participou da COP30, realizada em Belém no ano passado, quando alertou para o risco crescente de novas epidemias e pandemias associadas à degradação ambiental.

"Se continuarmos a perturbar a natureza desse jeito, vamos ver mais epidemias e pandemias. No ano passado, a região da Amazônia já viu epidemias da febre mayaro e da febre oropouche", afirmou em entrevista ao Estadão/Broadcast.

Ao longo da trajetória, Nobre atuou no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e foi diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Segundo ele, todos os biomas brasileiros enfrentam ameaças severas, e alguns, como o Pantanal, podem deixar de existir nas próximas décadas.

O pesquisador também é o primeiro brasileiro a integrar o grupo Planetary Guardians, que reúne cientistas voltados ao estudo de crises ambientais globais.

image Cientista climático, Carlos Nobre, é um dos condelheiros. (Divulgação)

Trajetória acadêmica e reconhecimento internacional

Carlos Nobre é pesquisador da Universidade de São Paulo (USP) e membro da Academia Brasileira de Ciências e da Royal Society. Ele tem formação em engenharia eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e doutorado em meteorologia pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

O climatologista também participou do painel científico das Nações Unidas que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007, consolidando sua relevância internacional. Além disso, ganhou projeção ao integrar o grupo Planetary Guardians, criado pelo empresário Richard Branson, voltado à produção e divulgação de pesquisas sobre meio ambiente, transição energética e proteção de populações vulneráveis.

A nomeação de Nobre ocorre em um contexto de fortalecimento da pauta ambiental dentro da Igreja Católica. Em 2015, o papa Francisco publicou a encíclica "Laudato Si", considerada um marco no debate global sobre mudanças climáticas e que antecedeu o Acordo de Paris, firmado por 195 países.

Veja a lista dos conselheiros nomeados

  1. Carlos A. Nobre, pesquisador da Universidade de São Paulo (Brasil);
  2. Rogelio Cabrera López, arcebispo de Monterrey (México);
  3. Fulgence Muteba Mugalu, arcebispo de Lubumbashi (República Democrática do Congo);
  4. Lizardo Estrada Herrera, bispo auxiliar de Cuzco (Peru);
  5. Daniel Gerard Groody, da Universidade de Notre Dame (EUA);
  6. Rampeoane Hlobo, da Rede Jesuíta de Justiça e Ecologia (Quênia);
  7. Linah Siabana, psicóloga (Uganda);
  8. Meghan J. Clark, da Universidade de St. Johns (EUA);
  9. Dylan Mason Corbett, do Hope Border Institute (EUA);
  10. Léocadie Wabo Lushombo, da Universidade de Santa Clara (EUA);
  11. Christine Nathan, da Comissão Católica Internacional para as Migrações (Suíça).
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Papa Leão XIV
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