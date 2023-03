Quem é Baphomet? Conheça a história da figura que viralizou na internet

Na última semana, imagens de uma estátua de Baphomet viralizaram na internet. A figura toda preta, exposta em frente a uma casa, assustou a vizinhança e chamou a atenção de curiosos, virando ponto turístico de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Afinal, quem nunca viu a imagem de Bophemet relacionada a coisas ruins? Mas ao contrário do que muitos acreditam, a figura não é um demônio e muito menos tem envolvimento com símbolos da bíblia cristã.

Esses significados equivocados surgiram por ser um símbolo associado às ciências ocultistas, satanismo e ao esoterismo. Apesar de sua aparência intimidadora, Baphomet pode ser a representação do bem e mal, equilíbrio e estabilidade. Então afinal, quem é Baphomet? Vamos entender um pouco da história e origem dessa criatura.

Qual a história de Baphomet?

A criatura surgiu como um ídolo pagão entre uma Ordem de Cavalaria de Jerusalém, conhecidos como Cavaleiros Templários, entre os séculos XIII e XIV. A figura era referida no processo de condenação dos cavaleiros, que eram perseguidos pelo rei da França, Felipe IV. O monarca não foi aceito na Ordem e passou a forjar uma série de acusações contra os guerreiros.

Essas acusações causaram uma onda de aprisionamento entre os cavaleiros, por sodomia, homossexualidade, práticas ilícitas e, principalmente, heresia. Foram acusados de cultuar o que seria o diabo, representado por Baphomet, segundo o rei. Mas a acusação era falsa, assim como todas as outras.

Com o apoio do Papa Clemente V, o Rei Felipe IV conseguiu desmoralizar a Ordem e os guerreiros foram torturados e levados à fogueira, com a adoração à Baphomet como principal argumento da condenação.

O que significa a aparência de Baphomet?

Cabeça e pernas de bode, longos chifres e tronco de humano com asas. Essa é a forma de Baphomet como conhecemos, interpretada como símbolo do mal, mas a figura passa longe do ocultismo, sem relação com o satanismo. A verdadeira história não é tão polêmica e sua aparência “assustadora” tem muitos significados.

Seu corpo e sua cabeça representam os opostos entre animais e humanos. O corpo é masculino e feminino, com suas mãos apontando para cima e para baixo, representando os opostos binários. Em seus braços estão duas palavras escritas em latim: “Solve” e “Coagula”, que significam, respectivamente, “Separar” e “Unir”.

A figura de Baphomet ilustrada e criada por Eliphas Lévi (Dogme et Rituel de la Haute Magie, Volume 2 - Eliphas Lévi)

Na barriga tem o “Caduceu”, símbolo grego antigo pertencente à Hermes, deus da riqueza na mitologia. O símbolo, que mostra duas serpentes entrelaçadas, representa o equilíbrio moral e a boa conduta. Para Baphomet, o significa remete a reconciliação de opostos. Em sua cabeça é possível identificar uma chama acessa, a tocha do conhecimento, que exalta a sabedoria.

Um dos símbolos mais polêmicos da figura é o pentagrama, que está presente em sua testa. Seja normal ou invertido, este símbolo teve várias interpretações distorcidas ao longo dos séculos. Formado por cinco pontas, similar a uma estrela, sempre foi considerado um sinal de força e energia pela humanidade. Para os esotéricos e pagãos, esse pentagrama representa os cinco elementos: espiritual, fogo, ar, terra e água. Independe do significado, o símbolo sempre vai se tratar de equilíbrio e harmonia.

Por fim, na parte inferior da figura tem a palavra “Eliphas Levi Del”, nome do criador da imagem que conhecemos de Baphomet.

Qual o significado do nome de Baphomet?

Após os acontecimentos com os Cavaleiros Templários, o assunto “morreu” durante séculos. Até que no século XIX, o arqueólogo austríaco Joseph von Hammer-Purgstall reviveu a história e deu significado à palavra.

Joseph não simpatizava com os ideais templários e confirmou que os guerreiros cultuavam Baphomet e escreveu um tratado chamado “Mysterium Baphometis Revelatum”, contando sobre os mistérios dos Cavaleiros e da figura simbólica. No tratado, o arqueólogo diz que a expressão vem do grego “Baphe” e “Metis”, que significa “Batismo de Sabedoria” e essa foi a ideia que repercutiu.

Além dessa explicação, há outras que tentam justificar a origem da palavra. Por isso, não se sabe ao certo a origem da etimologia de Baphomet.

O fato é que nenhum de seus significados verdadeiros representam coisas ruins. Apesar da aparência intimidadora, Baphomet não é uma criatura maligna, como é apresentado pelo cristianismo. Além do satanismo e ocultismo, outras religiões tem sua própria representação da figura, com origem histórica diferente.

Vale ressaltar que, por lei, o Brasil é um país laico e intolerância religiosa é crime, com pena de 2 a 5 anos para quem impedir ou empregar violência e preconceito contra qualquer manifestação e prática religiosa.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)