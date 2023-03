Veja o interior da casa que viralizou com estátua de 'Baphomet': 'Belzebu não é nada do mal'

A estátua de uma entidade chamada Baphomet ou Belzebu, representada como uma criatura com asas e cabeça de bode, mas com corpo humano, tem causado polêmica nas redes sociais após ser colocada no portão de entrada da casa da mãe de santo Michelly da Cigana, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Segundo Michelly, que pratica a religião de matriz africana quimbanda e cultua Belzebu há 9 anos, a estátua foi colocada em novembro de 2022 como uma forma de exaltar e agradecer a entidade por todas as coisas boas que ela vem fazendo em sua vida. Além disso, a casa da mãe de santo conta com outras estátuas de matriz africana em diferentes cômodos. Veja o tour que Michelly fez pela casa:

Em um vídeo compartilhado por Michelly na terça-feira (21), ela mostrou sua casa por dentro e aproveitou para esclarecer que Belzebu "não se trata de nada do mal". Ela ainda revelou que possui um túmulo da entidade em sua residência, que é aberto toda Sexta-feira Santa (7 de abril).

Apesar de algumas críticas nas redes sociais, Michelly reforça que a presença de Belzebu em sua casa é uma questão de fé e respeito à sua religião.