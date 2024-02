Queda de energia afeta todos os municípios de Roraima

Todos os municípios de Roraima ficaram sem energia a partir das 11h20 desta quinta-feira (1º), de acordo com a Roraima Energia, empresa responsável pelo serviço no estado. Até as 16h, o fornecimento ainda não havia retornado à normalidade.

Desde a privatização, em 2018, quando deixou de pertencer à Eletrobras, a Roraima Energia é controlada pelo Consórcio Oliveira Energia.

A empresa informou à Agência Brasil que, até o momento, não tem informações sobre a causa da queda, mas, que o problema ocorreu na geradora de energia.

Por não estar conectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), Roraima depende principalmente de usinas térmicas locais para geração de energia. Anteriormente, até março de 2019, parte da energia era fornecida pela Venezuela, compensando possíveis problemas locais de geração. Atualmente, a maior parte da energia consumida no estado é gerada por termelétricas da Roraima Energia.