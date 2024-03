Queda de avião mata três pessoas, entre as quais pai e filho, na Bahia

Três pessoas, incluindo pai e filho, morreram na queda de um avião de pequeno porte, neste sábado (2), em uma zona rural do município de Barreiras (BA), no oeste do estado, distante cerca de 800 quilômetros da capital, Salvador. Os bombeiros confirmaram as mortes.

As vítimas foram identificadas como o pai e filho Jackson Bomfim e Matheus Bransford, além do piloto Lucas Corisco. O portal Metrópoles informou que a aeronave caiu em uma área de vegetação que fica na Associação Barreirense Aerodesportiva (ABA), um aeródromo situado a 6 km do centro da cidade.

LEIA MAIS:

A suspeita é que o avião teve um problema cerca de 20 minutos após a decolagem, por volta de 10h20. Os detalhes, no entanto, não foram especificados. E, agora, serão investigadas. A região é de difícil acesso. E, por se tratar de mata fechada, os militares encontraram dificuldade para entrar na vegetação.