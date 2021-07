Quatro são presos e um é baleado após assalto a micro-ônibus

Cinco rapazes de 15, 16, 19, 20 anos e um de idade não identificada, foram detidos após assaltarem um micro-ônibus, na Zona Norte de Manaus.

Os homens renderam o motorista e os passageiros pela parte da noite, já por volta das 21 horas. A Polícia Militar foi acionada e ao tentar abordar o veículo, o grupo desembarcou atirando contra os PMs. Houve confronto e um dos suspeitos foi alvejado, outro se entregou. Com eles foram encontrados um revólver calibre 22 com 5 munições.

Os demais integrantes fugiram, mas foram capturados na área de mata nas proximidades do Detran, e com os mesmos foi pego outro revólver calibre 38 com duas munições deflagradas e três intactas.

O homem baleado foi encaminhado para uma Unidade de Urgência.