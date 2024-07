Qual o salário de um corretor de luxo? Conheça a profissão e saiba como trabalhar no setor

O corretor de imóveis de alto padrão - ou corretor de luxo, como é chamado popularmente - se caracteriza pelo intermediário de vendas e locações de imóveis caros e ostensivos. A profissão tem gerado interesse em diversas pessoas, especialmente pela boa remuneração proporcionada. Famosos, como o ator Marcello Antony e o ex-Big Brother Brasil Diego Wantosky, iniciaram no ramo e são destaque.

Para ser corretor imobiliário é necessário ter estudo na área, conforme a Lei Nº 6.530/1978. O profissional deve ser formado em Técnico de Transações Imobiliárias e em Ciências Imobiliárias ou Gestão Imobiliária. Após concluir o curso e receber o diploma, é obrigatório o registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI). Para o cadastro, o pedido deve ser protocolado na sede do CRECI do estado onde reside ou na Delegacia Regional.

O caminho para se tornar um corretor de luxo é mais longo. Por lidar com imóveis de alto padrão, o profissional precisa se destacar na área e receber indicações.

Em relação à remuneração, o corretor de imóveis de alto padrão tem direito à mesma porcentagem que os demais profissionais da área. O que influencia na quantia ganha é o valor do imóvel negociado e o tipo de contrato firmado. Veja a Tabela Referencial de Honorários disponibilizada pelo CRECI São Paulo.

Venda

Imóveis urbanos: 6% a 8%

Imóveis rurais: 8% a 10%

Imóveis industriais: 6% a 8%

Venda judicial: 5%

Locação

De qualquer espécie e sempre por conta do locador: valor de um aluguel

De temporada, com duração de até 90 dias: 30% sobre o valor recebido

Segundo o Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), em agosto de 2019 havia 389,4 mil corretores de imóveis regularizados no Brasil. A mesma pesquisa apontou a existência de 48,8 mil imobiliárias ativas.

