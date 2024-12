Qual é o bairro mais populoso do Pará? Veja a lista dos maiores de Belém e do Brasil

Considerado o município com a maior população do Estado, com 1,3 milhões de habitantes, Belém possui os bairros mais populosos do Estado, conforme aponta o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) de 2022. Liderando a lista dos bairros, Guamá se destaca com mais de 81 mil habitantes.

Na sequência, estão os bairros do Tapanã, com mais de 69 mil moradores, e Pedreira, 64 mil. Na região norte, o bairro com a maior população é Jorge Teixeira, com 133 mil habitantes, localizado em Manaus (AM).

Em escala nacional, o bairro mais populoso do Brasil é Campo Grande (MS), localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, e conta com 352 mil habitantes.

Em São Paulo (SP), o Grajaú é o distrito mais populoso na maior cidade do país, com 385 mil habitantes.

No sul do país, a Cidade Industrial (CI), em Curitiba (PR), é considerada a mais populosa da região e do estado, com 172 mil habitantes aproximadamente.

Já no nordeste, Boa Viagem, em Recife (PE), é o maior bairro da região e possui cerca de 125 mil habitantes.