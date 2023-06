Quadrilha é presa por venda de remédios falsos; paciente passou mal após o uso

Uma operação de Polícia Civil descobriu uma organização criminosa que fazia vendas de remédios falsificados em 12 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

O grupo usava uma empresa de fachada – Farma Med – onde também realizavam o crime de lavagem de dinheiro, movimentando cerca de R$ 6 milhões em seis meses, segundo a corporação.

Ainda de acordo com a polícia, a investigação iniciou em abril do ano passado após uma paciente parar na UTI (unidade de terapia intensiva) de Goiânia, por fazer uso de uma falsa imunoglobulina, medicamento utilizado no tratamento de pacientes com deficiências imunológicas graves.

Cinco pessoas tiveram a prisão preventiva decretada em março deste ano, devendo responder por crime de organização criminosa, tentativa de homicídio qualificado, falsificação de medicamento e falsidade ideológica.

Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na sede da empresa, em Goiás, e nas casas dos administradores, sendo apreendidos medicamentos de uso restrito, além de aparelhos eletrônicos.

Por meio dos objetos, as autoridades conseguiram identificar áudios de conversas entre os investigados, que combinavam a remarcação da validade de frascos, além de fotos de caixas de imunoglobulinas que mantinham em depósito de forma inadequada e que possuíam as mesmas características das que foram vendidas ao hospital de Goiânia.

Os clientes da quadrilha eram hospitais, planos de saúde e distribuidoras de medicamentos.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)