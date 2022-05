Remédios para artrite falsificados são apreendidos pela Anvisa; veja as diferenças

Foi apreendido, nesta quarta-feira (04/05), um lote falsificado do medicamento Humira AC, usado popularmente para o tratamento da artrite. Após denúncia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a proibição da distribuição do remédio. Confira as diferenças entre os medicamentos.

Segundo a Anvisa, o lote com falsificações seria o de número 1146607, com a fabricação realizada em maio de 2021 e com validade até janeiro de 2023. Ainda de acordo com a agência, a fraude está na forma de preenchimento da seringa.

A AbbVie, farmacêutica detentora do registro do Humira AC, foi quem comunicou a irregularidade. Segundo eles, há algumas diferenças que podem possibilitar a identificação do remédio falsificado e o original.

Como diferenciar um remédio falsificado de um original?

Observe os seguintes pontos:

diferença no fechamento do blister [embalagem];

diferença na cor da marcação de segurança;

diferenças na cor e no tamanho da fonte no blíster;

dimensões diferentes das embalagens;

ausência da marcação em Braille (linguagem para cegos) na embalagem secundária.

Remédio falsificado para artrite (Reprodução:Divulgação/Anvisa) (Reprodução:Divulgação/Anvisa) (Reprodução:Divulgação/Anvisa)

A Anvisa ainda alerta que os profissionais de saúde e serviços, caso recebam unidades do medicamento, façam uma verificação minuciosa na embalagem e rótulo do remédio para tentar identificar possíveis irregularidades. Caso haja identificação de unidades falsas, os produtos não devem ser utilizados e a agência deve ser notificada.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)