PS5: Sony fará live de lançamento nacional do console

O PS5 já foi lançado na América do Norte e outros grandes mercados em 12 de novembro, mas é na próxima quinta-feira (19) que ele chegará ao Brasil oficialmente.

A Sony anunciou em seu blog oficial que fará o lançamento nacional do console nesta quarta-feira (18), às 22h, por meio de live, no canal PlayStation Brasil do YouTube.

O evento on-line terá apresentação de Nyvi Estephan e Tiago Leifert, que serão acompanhados por convidados como Coisa de Nerd, Fernanda Genil, Bruno Corrêa, Gabriel Medina, Projota e Bibi Tatto.

Um momento Spotify também vai promover o novo controle de mídia do console, e ainda terá um show do Projota e uma playlist temática dedicada aos jogadores.