Prouni 2024.2 tem lista de espera divulgada; saiba como consultar

Os candidatos inscritos no Programa Universidade para Todos do segundo semestre de 2024 (Prouni 2024.2) já podem conferir o resultado da lista de espera, disponibilizada pelo Ministério da Educação (Mec) na última terça-feira (17), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu). A lista dos estudantes selecionados para o processo seletivo está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

De 17 a 26 de setembro, os candidatos deverão comparecer às instituições de ensino para as quais foram pré-selecionados, a fim de comprovarem as informações prestadas em sua inscrição. Além disso, os estudantes devem ficar atentos quanto à existência de eventuais exigências adicionais por parte das instituições. Todo o processo é gratuito e as informações oficiais são divulgadas nos canais de comunicação do MEC.

Em 2024, o Ministério da Educação ofertou 651.483 bolsas no Prouni, entre integrais (100%) e parciais (50%). Nas duas edições do ano, o programa teve 910.419 candidatos inscritos. Como cada participante pode escolher até dois cursos, o Prouni teve mais de 1,8 milhão de inscrições neste ano.

Prouni

Criado em 2004 pela Lei nº 11.096/2005, o Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. O Prouni ocorre duas vezes ao ano e tem como público-alvo estudantes sem diploma de nível superior.