Programa inicia capacitação profissional de jovens em Itaituba

O Programa para Aceleração de Jovens Profissionais — Aceleraê ofertou 100 vagas para jovens que estão com dificuldades para conseguir o primeiro emprego e em busca de qualificação profissional no município de Itaituba, no Sudoeste do Estado. A iniciativa é desenvolvida pela Hidrovias do Brasil e pretende proporcionar suporte para garantir boas oportunidades de trabalho.

Nesta primeira edição, a campanha tem o objetivo de promover qualificação voltada para o público jovem, com idade entre 17 e 24 anos. Serão realizadas diversas capacitações voltadas para temas importantes, com destaque para informática, educação financeira, empreendedorismo e também entrevistas.

As atividades devem ocorrer durante cinco meses na Escola de Ensino Médio Professora Jussara Terezinha, em Itaituba. Como parte do plano, foram realizados diagnósticos participativos com diversas de lideranças, moradores e instituições e definidos os temas prioritários para cada uma das comunidades atendidas.

Os temas respeitaram os pilares de atuação social da empresa: educação, geração de emprego e renda e desenvolvimento local, e foram estruturados em forma de iniciativas sociais (projetos e/ou programas).

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)